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"Появляется Бе, и Фуркад словно маленький ребенок": украинский чемпион дал прогноз на итог Кубка мира

14 марта, 14:25

Елена Павлова

Сам Пидручный не боится быстроногого норвежца, главное - справиться с самим собой

Накануне восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти украинский чемпион мира Дмитрий Пидручный дал свой прогноз на победителя общего зачета, где борются француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе. Судьба титула решится сегодня в преследовании, так как финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за пандемии коронавируса.

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"Думаю, что Кубок все-таки возьмет Йоханнес Бе. В тех гонках, когда Йоханнес пропускал этапы после рождения сына, Фуркад выглядел прекрасно, но только снова появляется норвежец, и Мартен становится каким-то таким... как маленький ребенок. И ведет себя на трассе достаточно боязно. У меня складывается впечатление, что Фуркад просто боится Йоханнеса, возможно, какой-то комплекс. И поэтому не так Йоханнес выигрывает, как проигрывает сам Фуркад. Боюсь ли я Йоханнеса? Я никого не боюсь (смеется). Главное – справиться с самим собой", – признался нам Дмитрий Пидручный.

Йоханес Бе и Мартен Фуркад

Йоханес Бе и Мартен Фуркад / Фото: Reuters

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Отметим, что Бе-младший является прошлогодним победителем Кубка мира, а Мартен выигрывал общий зачет уже семь раз. Однако 13 марта Фуркад объявил, что завершает карьеру, и для него пасьют в Контиолахти будет прощальной гонкой. Француз пока опережает конкурента на 10 очков, но у него по идее должны отнять еще один худший результат в сезоне. Сам Пидручный идет в общем зачете на 18 месте.

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прогноз Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный Мартен Фуркад сборная Украины по биатлону Йоханнес Бе

Источник: Сегодня|Спорт

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