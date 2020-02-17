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Украина не заявила капитана команды на женскую индивидуалку чемпионата мира по биатлону

17 февраля, 19:57

Елена Пидгрушная будет готовиться к классической женской эстафете

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: AFP

Понедельник – первый выходной на чемпионате мира по биатлону в Антхольце после четырех дней гонок. Команды "зализывают раны" после стартовых соревнований, тренируются и выдают заявки на следующие гонки. Сегодня вечером сборная Украины определилась с составом на женскую индивидуальную гонку на 15 км, которая пройдет во вторник. К слову, читайте, что сказала Валентина Семеренко о гонке преследования на чемпионате мира.

"Индивидуалку" побегут четыре украинки: Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Таким образом, капитан женской команда Елена Пидгрушная самую длинную гонку пропустит. Тренеры решили поберечь ее на классическую эстафету, в которой наши рассчитывают на хорошее выступление. Тернополянка сейчас находится в приличных кондициях: напомним, Пидгрушная стала четвертой в спринте на чемпионате мира.

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Начнется завтрашняя гонка в Италии в 15:15 по киевскому времени. Примечательно, что и в мужской "индивидуалке" не выступит капитан сборной: Пидручный пропустит следующую гонку на чемпионате мира. Но у Димы другая причина – боли в спине.

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