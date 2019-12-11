Пятеро украинских биатлонистов попали в больницу с отравлением

Наши спортсмены готовятся к Кубку IBU в Италии

Сергею Семенову с коллегами не повезло с продуктами

Неприятный инцидент случился с украинскими спортсменами, которые готовятся выступить на этапе Кубка Международного союза биатлонистов в итальянском Риднау. Сразу пятеро наших соотечественников попали в больницу с отравлениями. Тем временем сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.

В Италии же из-за кишечной инфекции в госпитале оказались четверо наших мужчин (Сергей Семенов, Виталий Труш, Руслан Бригадир, Андрей Доценко) и одна представительница прекрасного пола – Катерина Бех. Об этом сообщил тренер женской команды Валерий Лесников.

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К счастью, отравление оказалось несерьезным. В больнице украинцев обследовали, они прошли необходимые процедуры, после чего покинули медицинское учреждение. Сообщается, что сейчас у биатлонистов даже нет повышенной температуры и они приступают к тренировкам.

Позже оказалось, что подобные проблемы пережили еще несколько спортсменов из других стран. Причина та же – некачественная еда.

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