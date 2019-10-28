"Расслабляю тело и разум": итальянская биатлонистка сфотографировалась голой в душе

Лиза Витоцци / Фото: Instagram

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци на своей странице в Instagram поделилась откровенным фото, на котором спортсменка запечатлена абсолютно обнаженной в душе, прикрываясь лишь небольшим полотенцем. "Я расслабляю свое тело и разум за месяц до старта нагого сезона", – подписала фото девушка.

24-летняя Виттоцци провела уже более сотни гонок на Кубке мира. В ее коллекции 10 индивидуальных подиумов (два "золота") и 11 – командных (два "золота"). На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане итальянка стала бронзовой призеркой в смешанной эстафете.

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