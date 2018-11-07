Россию подозревают в подкупе должностных лиц для закрытия допинговых дел
Во время расследования IBU будет сотрудничать с властями Австрии и Норвегии
Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование по делу о возможном подкупе должностных лиц организации с целью закрытия допинговых дел, фигурантами которых являлись российские спортсмены. Во время расследования IBU будет сотрудничать с властями Австрии и Норвегии. Кстати, недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.
Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России. Такое решение было принято на конгрессе организации в Порече (Хорватия). В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами. Россия была лишена права голоса на конгрессе, права выдвигать кандидатов на выборы и не могла претендовать на проведение международных стартов.
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