Россию подозревают в подкупе должностных лиц для закрытия допинговых дел

Сегодня, 15:52

Во время расследования IBU будет сотрудничать с властями Австрии и Норвегии

Фото AFP
Фото AFP

Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование по делу о возможном подкупе должностных лиц организации с целью закрытия допинговых дел, фигурантами которых являлись российские спортсмены. Во время расследования IBU будет сотрудничать с властями Австрии и Норвегии. Кстати, недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.

Отмечается, что организация также детально изучит на предмет законности процесс получения Россией права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года.
Изначально право принять ЧМ-2021 получила Тюмень, однако позднее Конгресс Международного союза биатлонистов перенес место проведения ЧМ-2021 в Поклюку.

Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России. Такое решение было принято на конгрессе организации в Порече (Хорватия). В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами. Россия была лишена права голоса на конгрессе, права выдвигать кандидатов на выборы и не могла претендовать на проведение международных стартов.
биатлон, допинг, чемпионат мира по биатлону, IBU

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Sportbox

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