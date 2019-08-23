"Слышала дыхание соперниц": Валя Семеренко рассказала о золотом финише на белорусском асфальте

Украинская победительница летнего ЧМ по биатлону в Раубичах призналась, что очень боялась упасть

Валя Семеренко / Фото: Twitter

Украинская биатлонистка Валя Семеренко прокомментировала выигранную золотую медаль в суперспринте на летнем чемпионате мира по биатлону в белорусских Раубичах. Напомним, на финишной прямой Валя, показавшая безупречную стрельбу, всего на одну десятую секунды превзошла Люцию Харватову из Чехии, что принесло украинскому биатлону первую победу в сезоне 2019/2020!

"Состояние? Немножко тяжеловато. Мы хоть и готовились к чемпионату мира, но все равно сложновато, – призналась после победы Валентина Семеренко. – Было приятно выиграть сегодня, ведь в Украине – большой праздник, День флага. И сейчас, когда будет играть гимн, это огромная честь. Постепенно набираем обороты на зиму. Но на любых соревнованиях не хочется выглядеть плохо".

"Финальный рывок дался очень тяжело, – призналась Валентина Семеренко. – Выходя на последний круг, понимала, что нас много. Слышала только дыхание соперниц. На втором спуске помогли подсказки тренеров и ребят, которые тебя тактически вели, потому что у них не такая забитая голова, как у нас на гонке".

"Это наша общая победа. На лыжах немножко проще, если честно. Летом переживаешь, чтобы не было падений. Во-первых, было сильное волнение, поскольку не знала, как распределить силы, – это первая подобная гонка для меня. Но обычно, когда выходишь на старт, ты все силы отдаешь гонке. Хорошо, что справились. Трасса хорошо подготовлена, хороший асфальт. Расслабиться в оставшихся гонках? Нет, мы должны на максимуме выступать везде", – подытожила Семеренко.

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