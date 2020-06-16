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Сразу 13 украинских биатлонистов обязали сдавать допинг: больше в списке только россиян

16 июня, 18:51

Елена Павлова Елена Павлова

IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона

Международный союз биатлонистов включил больше десяти украинских биатлонистов в пул допинг-тестирования на следующий сезон. Фамилии спортсменов не называются, однако известно, что их количество составило 13 человек. Ранее мы рассказывали, как украинские биатлонисты весело поддерживают форму.

Как сообщают европейские СМИ, это второе представительство среди всех сборных-участниц наравне с Норвегией. Но абсолютное первенство у спортсменов из России – 26 человек. По 10 стреляющих лыжников в списке от Германии и Беларуси.

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Отмечается, что IBU сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона. Он может меняться в период проведения соревнований. Спортсмены, включенные в пул, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства – WADA.

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Мы также сообщали, сколько зарабатывают украинские биатлонисты и что отдают федерации.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила международный биатлонный сезон-2019/2020

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тестирование допинг ВАДА биатлонист сборная Украины по биатлону

Источник: ТАСС

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