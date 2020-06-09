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"Эти ноги – просто космос": украинская биатлонистка сводит с ума своими огненными образами

9 июня, 13:58

Елена Павлова Елена Павлова

Фолловеры не верили, что Юлия бегает на лыжах и стреляет из ружья

Чемпионка Европы по биатлону Юлия Журавок сразила наповал своих подписчиков в Instagram новыми фото на карантине. Украинская стреляющая лыжница предстала в эффектном синем платье, которое подчеркивает красоту ног Юлии. Ранее мы сообщали, что украинские биатлонисты пробились на пьедестал этапа Кубка IBU в Словакии.

Глядя на фото Журавок, фолловеры рассыпались в похвалах. "Просто космос!" – писали одни. "Красопета, ты точно биатлоном занимаешься?! Эти ноги..." – вздыхали другие.

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Ранее 25-летняя биатлонистка из Сумской области также поразила всех своим образом на краю живописного колодца в День вышиванки.

Отметим, что в этом году Журавок не доехала на чемпионат мира в Италиюк его началу. Тренеры в последний момент решили, что Юлии перед первенством планеты стоит проверить силы на Кубке IBU.

Однако биатлонистка является чемпионкой Европы и победительницей юниорского чемпионата мира. А в прошлом году, признавая ее заслуги, биатлонистке Журавок подарили квартиру в Сумах.

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