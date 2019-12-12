Суперспринт для Меркушиной: украинская биатлониста взяла "серебро" на этапе Кубка IBU в Риднау

Анастасия Меркушина

В четверг, 12 декабря, в итальянском Риднау в рамках второго этапа Кубка IBU состоялась женская суперспринтерская гонка.

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Украинка Анастасия Меркушина, которая одержала победу в квалификации, имела все шансы выиграть и финальную часть гонки. После четвертой стрельбы Меркушина убегала лидером на финиш, однако шведка Ингела Андерссон сумела опередить нашу биатлонистку.

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Меркушина завоевала серебряную медаль. Третье место заняла француженка Лу Жанмонно Лоран. Остальные украинки расположились во второй части финишного протокола.

1. Ингела Андерссон (0+3) 16:26,1

2. Анастасия Меркушина (0+3) +1,7

3. Лу Жанмонно Лоран (0+1) +5,9

18. Юлия Журавок (1+2) +56,5

23. Екатерина Бех (3+3) +1:16,0

25. Надежда Белкина (3+2) +1:20,2

29. Ольга Абрамова (4+3) +2:00,1

Напомним, перед зимней частью сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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