"Так плохо мне еще не было": для Вали Семеренко ее стартовая гонка чемпионата мира оказалась невыносимой

Валентина Семеренко / Фото: AFP

Украинка Валентина Семеренко, с двумя промахами занявшая 36-е место в спринте на чемпионате мира по биатлону, пожаловалась на невероятную сложность гонки – по словам олимпийской чемпионки-2014, ей никогда в жизни не было так тяжело. Напомним, ее партнерка по команде Елена Пидгрушная осталась в шаге от медали, финишировав четвертой.

На поздравление с Днем Валентина, Валя Семеренко с иронией ответила: "Праздник? На трассе очень хорошо отпраздновала". А затем, переведя дыхание, добавила: "Спасибо за поздравления, тоже всех поздравляю и желаю всем всегда быть любимыми, пусть вас любят и ценят!"

Валентина Семеренко

"Что касается гонки, очень тяжело было. Уже с первых метров высота дала о себе знать. По ощущениям не хватало старта перед спринтом, чтобы была возможность продышаться и привыкнуть к этой высоте, адаптироваться, чтобы организм знал, что делать. Пришла на стойку – вообще ничего не видела! Мне так плохо еще не было", – призналась Валентина Семеренко В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

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"Надеюсь, в преследовании будет лучше. Вчера разговаривали с Юлей Джимой на ужине и спрашивали, как она себя чувствовала в эстафете. Она тогда сказала: "Завтра узнаете"! И мы теперь, правда, узнали насколько это тяжело (смеется)! Бежала на зубах, так, что вам не передать", – отметила Валя

Напомним, что перед стартом зимнего сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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