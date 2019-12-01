"Травма спины чувствовалась, был не в лучших кондициях": Пидручный рассказал о спринте в Эстерсунде

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион / Фото: Getty Images

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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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"Хотел бы видеть себя в лучшем состоянии. Травма спины чувствовалась, был не в лучших кондициях. Из-за нее не получилось показать хороший темп по трассе. На втором круге боль начала сильно чувствоваться, она же помешала и на второй стрельбе. Подумаем, что можно исправить, чтобы улучшить и физическое состояние, и стрельбу. Будем продолжать работать с докторами и массажистами, чтобы избавится от этой болячки", – рассказал Дмитрий.

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"После нагрузок спина начинает болеть, а сегодня это произошло на втором круге. Третий круг уже на зубах прошел. Финишировал, физически чувствую себя хорошо, есть еще силы, а спина болит. Каждый день работаем с массажистом, чтобы убрать эту боль. На контрольных стартах физические кондиции были очень хорошие. Моя форма на стартах в Идре и сейчас – это небо и земля", – отметил Дмитрий Пидручный.

Отметим также, что перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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