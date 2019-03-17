"У меня не осталось мотивации": Олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры
Фредрик Линдстрем повесит лыжи на гвоздь после домашнего чемпионата мира
Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете Фредрик Линдстрем объявил о завершении карьеры. Швед пропустил большую часть этого сезона из-за мононуклеоза. В 2018 году Линдстрем в составе эстафетной четверки стал олимпийским чемпионом Пхенчхана. На чемпионатах мира шведский биатлонист завоевал две бронзовые медали (масс-старт в Рупольдинге-2012 и индивидуальная гонка в Нове-Место-2013).
У меня не осталось мотивации и я счел домашний чемпионат мира хорошим местом для завершении карьеры", – цитирует 29-летнего спортсмена Sveriges Radio. – "Еще два года назад я принял решение, что скорее всего этот чемпионат станет для меня последним. Это были отличные 15 лет в биатлоне, а олимпийское "золото" просто незабываемо."
Ранее мы писали, что звезда российского биатлона, попавшийся на допинге, завершит карьеру из-за проблем с сердцем. "Рождественская гонка" может стать для Шипулина последним стартом в карьере.
Также мы писали, что биатлонистка, побеждавшая на трех Олимпиадах, завершит карьеру в конце этого сезона. Известная словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина проводит последний сезон, заявил муж спортсменка.
Напомним, что во вчерашней эстафетной гонке сборная Украины завоевала бронзовые медали. Это была вторая медаль для наших спортсменов в Швеции – ранее золотую медаль в гонке преследования завоевал Дмитрий Пидручный.
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