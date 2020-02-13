"У нее старческий маразм": Мартен Фуркад "наехал" на легенду российского биатлона

Знаменитый француз отреагировал на слова Анфисы Резцовой о роли медицины в его успехах

Мартен Фуркад / Фото: Reuters

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Французский биатлонист Мартен Фуркад, пятикратный олимпийский чемпион, жестко ответил Анфисе Резцовой на слова о медицинской поддержке, которую, по мнению россиянки, получают многие зарубежные спортсмены. Словесная перепалка звезд-зимников грянула аккурат на старте чемпионата мира по биатлону в Антхольце.

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Мартен Фуркад

"Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У Резцовой он есть", – написал Фуркад у себя в Twitter

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Помимо Фуркада, Резцова упомянула и других иностранных спортсменов, в частности норвежскую биатлонистку Тириль Экхофф, занимающую на данный момент первую строчку в общем зачёте Кубка мира. Правда, прямо россиянка в приеме запрещенных препаратов их не обвинила.

"Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает, – заявила Анфиса Резцова. – То же самое – норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом"

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Отметим, что 55-летняя Анфиса Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Также россиянка дважды выигрывала Кубок мира по биатлону и трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам. Профессиональную карьеру она завершила в 2002 году.

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