Участница Олимпиады-2018 не попала в состав сборной Украины по биатлону на следующий сезон

Биатлонистки приступят к тренировкам 23 мая, а мужчины начнут подготовку к сезону 28 числа

Тренеры сборных команд Украины по биатлону, объявили состав команд и программу межсезонной подготовки своих подопечных в летне-осенний период. Мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону.Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".

Женская сборная под руководством тренеров Андрея Прокунина, Григория Шамрая, Владимира Махлаева и Валерия Лесникова начнет работу уже 23 мая с тренировочного сбора в Чернигове, который продлится до 9 июня.

Мужчины, которых будут тренировать Юрай Санитра, Игорь Ященко и Алексей Кравченко, свой первый сбор проведут в Буковеле с 28 мая по 10 июня. Следующим этапом подготовки для обеих команд станут белорусские Раубичи: 14 июня – 2 июля там будут тренироваться женщины, 23 июня – 10 июля – мужчины.

Отметим также, что и мужская, и женская сборные команды Украины планируют выступить своими основными составами в летнем чемпионате страны, который пройдет 21-26 сентября в Чернигове.

Отметим отсутствие в составе участницу Олимпиады-2018 Ирины Варвинец. Как стало известно ранее, из-за проблем со здоровьем она сможет вернуться к тренировкам не раньше декабря.

Мужчины Женщины Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Сергей Семенов

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Андрей Доценко,

Виталий Труш

Тарас Лесюк

Антон Дудченко

Богдан Цымбал Вита Семеренко

Валя Семеренко

Анастасия Меркушина

Елена Пидгрушная

Юлия Журавок

Ольга Абрамова

Яна Бондарь

Надежда Белкина

Дарья Блашко

Анна Кривонос

Кристина Дмитренко

Любовь Кипяченкова

Добавим, что лидера сборной Украины по биатлону Юлию Джиму уговорили остаться в команде, но готовиться к сезону она будет со сборной Словении.

Ранее Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Капитан сборной Украины уточнила: в нашей команде таких спортсменов нет