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Украина огласила составы на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира по биатлону

21 февраля, 21:34

Мужская и женская эстафеты пройдут в один день

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом за завтрашние женскую и мужскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Напомним, девушки выйдут на старт в 12:15 по киевскому времени, а парни начнут соревноваться в 15:45.

Женская команда выйдет на старт в таком составе:

  • 7-1. Анастасия Меркушина
  • 7-2. Юлия Джима
  • 7-3. Вита Семеренко
  • 7-4. Елена Пидгрушная

Мужчины примут участие в эстафете таким составом:

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  • 9-1. Артем Прима
  • 9-2. Сергей Семенов
  • 9-3. Руслан Ткаленко
  • 9-4. Дмитрий Пидручный

Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.

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А лидер мужской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуальнеую гонку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Ранее мы рассказывали, что босс украинского биатлона встал на защиту допинг-грешника из России. Владимир Брынзак выступил в роли "адвоката" для скандального чемпиона мира Александра Логинова.

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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биатлон Эстафета чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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