Украина огласила составы на женскую и мужскую эстафеты чемпионата мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом за завтрашние женскую и мужскую эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Напомним, девушки выйдут на старт в 12:15 по киевскому времени, а парни начнут соревноваться в 15:45.
Женская команда выйдет на старт в таком составе:
- 7-1. Анастасия Меркушина
- 7-2. Юлия Джима
- 7-3. Вита Семеренко
- 7-4. Елена Пидгрушная
Мужчины примут участие в эстафете таким составом:
- 9-1. Артем Прима
- 9-2. Сергей Семенов
- 9-3. Руслан Ткаленко
- 9-4. Дмитрий Пидручный
Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.
А лидер мужской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуальнеую гонку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.
Ранее мы рассказывали, что босс украинского биатлона встал на защиту допинг-грешника из России. Владимир Брынзак выступил в роли "адвоката" для скандального чемпиона мира Александра Логинова.
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