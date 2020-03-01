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Украинские биатлонистки остались без медалей в последней гонке чемпионата Европы

1 марта, 14:17

Анастасия Меркушина финишировала пятой в гонке преследования в Беларуси

Безмедальным оказался последний день чемпионата Европы по биатлону в Раубичах для сборной Украины. Как мы писали сегодня ранее, Семенов финишировал 18-м в гонке преследования чемпионате Европы. У женщин в воскресенье также прошел "пасьют" – на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Однако девчата, хоть и были ближе к медали, на пьедестал не пробились.

Вчера в спринте наши Анастасия Меркушина и Валентина Семеренко показали шестой и седьмой результат соответственно. Поэтому 1 марта вполне могли рассчитывать на призовое место. Но Настя сделала по одному неточному выстрелу уже на двух первых огневых рубежах, чем отбросила себя от лидеров. Семеренко же настреляла "в молоко" во второй половине дистанции: один промах на третьем рубеже, еще два – на четвертом. В итоге Меркушина финишировала пятой с отставанием от победительницы в 55 секунд, а более опытная подруга по сборной – девятой.

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Призерками стали белоруска Елена Кручинкина, которая все пули отправила точно в цель, россиянка Кристина Резцова и шведка Элизабет Хогберт.

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На следующей неделе в Новем Месте должны продолжиться элитные соревнования, но есть риск, что этап Кубка мира в Чехии могут отменить из-за коронавируса.

Смотрите награждение украинок бронзовыми медалями чемпионата мира в Италии

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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