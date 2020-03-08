Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко

Натолкнувшись на высокой скорости на лыжу украинки, российская биатлонистка едва не вылетела с трассы

Во время женского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в воскресенье в чешском Нове-Место не обошлось без падения. По ходу спуска чемпионка мира-2015 россиянка Екатерина Юрлова-Перхт на крутом повороте натолкнулась на лыжу олимпийской чемпионки-2014 украинки Валентины Семеренко, в результате чего Юрлова упала и едва не вылетела за пределы трассы.

Впрочем, после этого падения россиянка сумела довольно быстро подняться и продолжить гонку, с четырьмя промахами финишировав на 17-м месте. Напомним, Валя Семеренко в воскресном масс-старте стала 9-й, хотя могла претендовать на "бронзу", если бы не промах на заключительном огневом рубеже.

Видео падения Юрловой после столкновения с Семеренко

Отметим, что это не первый инцидент с участием Екатерины Юрловой-Перхт на этапе Кубка мира в Чехии. Ранее во время спринта трассу прямо перед россиянкой бегом пересек олень. К счастью для Юрловой, ей удалось избежать столкновения с животным.

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Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит при пустых трибунах – такое решение приняли власти Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.

Тем не менее, как мы сообщали, украинцы приехали поболеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на коронавирус и закрытые трибуны. Они поддерживают наших спортсменов в Нове-Место из-за заборчика.

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