Валя Семеренко упустила "бронзу" в масс-старте, но все равно пришла на финиш с украинским рекордом

Победительницей заключительной женской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место стала норвежка Экхофф

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место в воскресенье, 8 марта, состоялся масс-старт у женщин. Его победительницей стала норвежка Тирил Экхофф. Единственная представительница Украины в этой гонке Валентина Семеренко имела шанс на "бронзу", который упустила из-за промаха на последнем огневом рубеже. В итоге Валя финишировала девятой – рекорд для украинок в масс-стартах нынешнего сезона.

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Масс-старт. Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия 0+0+0+1) 34:00,8

2. Ханна Эберг (Швеция 1+0+0+0) +25,3

3. Франциска Пройсс (Германия 1+0+0+0) +32,4

...9. Валя Семеренко (Украина 0+2+0+1) +1:14,8

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Отметим, что днем ранее украинские биатлонисты сенсационно взяли "серебро" в мужской эстафете, показав свой лучший результат в 21-м веке. Наша четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного уступила лишь победителям-норвежцам, оставив у себя за спиной шведов, россиян и немцев.

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Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит при пустых трибунах – такое решение приняли власти Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.

Тем не менее, как мы сообщали, украинцы приехали поболеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на коронавирус и закрытые трибуны. Они поддерживают наших спортсменов в Нове-Место из-за заборчика.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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