Упала лицом в навоз и отравилась: не лучший день в карьере норвежской биатлонистки

Ингрид Тандерволд / Фото: Instagram

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Биатлонистка сборной Норвегии Ингрид Тандерволд рассказала о необычном инциденте во время сборов, из-за чего ей пришлось покинуть тренировочный лагерь национальной команды. По словам Ингрид, она отравилась навозом, попавший к ней в организм в результате падения во время бега.

"Я действительно должна была быть в Антерсельве на сборе, но уехала домой. Сначала все прошло очень хорошо, и я была в порядке. Но на следующий день я отравилась. Я упала, но это было не как обычно. Я споткнулась во время бега и упала лицом в коровий навоз. Может это был и не коровий, но что-то очень похожее. Видимо, я проглотила этот навоз и отравилась им", – рассказала биатлонистка в интервью сайту TV2.no.

Добавим, что новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября этапом в шведском Эстерсунде. Полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

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