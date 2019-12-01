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"Уже психологически более собрана была": Вита Семеренко рассказал о спринте на Кубке мира

1 декабря, 19:52

Наша спортсменка осталась довольна выступлением

Вита Семеренко

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

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Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала 10-е место в спринте на Кубке мира.

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"Сегодня снова на стабильную четверку, результатом довольна. Да, габарит на "лежке" не прошел, но конечным результатом могу быть довольна. Уже психологически более собрана была, но физически все-таки чувствуется, что вчера мы хорошо поработали", – сказала Семеренко.

Отметим, что победу одержала итальянка Вирер, которая с одним штрафным кругом преодолела дистанцию ​​7,5 км за 19 минут 48,5 секунды.

Напомним, перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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Источник: biathlon.com.ua

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