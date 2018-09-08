В биатлоне изменили правила проведения индивидуальной гонки на Кубке мира

Сегодня, 15:06

Также IBU расширил масс-старт до 60 участников

Фото AFP
Фото AFP

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в субботу внес поправки в правила проведения индивидуальной гонки. Организация сократила штраф до 45 секунд за промах, допущенный при неблагоприятных погодных условиях.

Сокращаться штрафная минута будет в случае дождя, высокой плюсовой температуры и других факторов, влияющих на качество снежного покрытия трассы.

Также конгресс принял решение сократить дистанцию мужской гонки с 20 километров до 15, а женской – с 15 до 12,5.

Также IBU ввел новую гонку – масс-старт на 60 участников. Спортсмены стартуют одновременно, но первую стрельбу будут проводить по очереди – на первом круге первые 30, на втором все остальные. Дальше гонка будет идти по стандартным правилам.

Впервые новый масс-старт будет проведен в финале Кубка IBU сезона-2018/19, который состоится в марте 2019 года в Италии. Правила классического масс-старта на 30 человек IBU менять не стал.

Ранее мы писали, что Бьорндален и Домрачева примут участие в "Рождественской гонке". Супружеская пара, завершившая карьеру после прошлого сезона, выступит на соревнованиях в Гельзенкирхене 29 декабря.

Напомним, что недавно опять грянул допинговый скандал в российском биатлоне. Под подозрением оказались два десятка спортсменов.

Добавим, что трансфер трех российских биатлонисток в Украину расследует Международный союз. Украина начала процесс смены гражданства для трех россиянок – Анастасии Рассказовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко
биатлон, Кубок мира по биатлону, масс-старт, индивидуальная гонка

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Источник:

ТАСС

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