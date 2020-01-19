"Всю дистанцию думала о надкостницах": биатлонистка Вита Семеренко раскрыла секрет лучшей гонки сезона

"Отстрелять четыре нуля - это замечательно" - заявила после Рупольдинга наша олимпийская чемпионка

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

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Олимпийская чемпионка-2014 Вита Семеренко прокомментировала свой лучший индивидуальный результат на этапах нынешнего Кубка мира по биатлону, которого она добилась в воскресной гонке преследования в Рупольдинге. Напомним, стартовав с 34-й позиции, Семеренко финишировала восьмой, пройдя всю дистанцию без промахов.

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

"Не скажу, что не хватило сил, просто трасса становилась более глянцевой с каждым кругом. А у нас такая специфическая техника – мы нажимаем на носки, и затем затекают надкостницы. Я бежала всю трассу и вспоминала слова тренера: "Главное – не напрягать надкостницы". Благодаря погодным условиям четыре круга держалась. На пятом уже чувствовалась боль, поскольку трасса стала еще глянцевее. Конечно, я восьмой позиции рада как никогда. Отстрелять четыре нуля – это замечательно. Большое спасибо сервису – в сложных погодных условиях лыжи работали очень хорошо", – рассказала Вита Семеренко

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Как мы писали ранее,пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершился мужским пасьютом. Лучшим из украинцев стал Артем Прима, финишировавший 11-м.

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