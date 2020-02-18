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За "деревянную" медаль – Хрустальный глобус: определилась победительница Кубка мира по биатлону

18 февраля, 21:15

Шведка Эберг стала лучшей в зачете индивидуальных гонок, украинка Джима - 10-я

Ханна Эберг взяла Малый хрустальный глобус

Ханна Эберг взяла Малый хрустальный глобус / Фото: Reuters

Во вторник на чемпионате мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве завершилась ровно половина всех гонок турнира. Как мы сообщали, сегодня итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку чемпионата мира. Украинка Анастасия Меркушина оказалась 11-й.

После этого определился первый обладатель Малого хрустального глобуса сезона 2019/2020. Дело в том, что самую длинную гонку, индивидуальную, женщины бегают всего три раза, и вот во вторник был последний. Победительницей а зачете индивидуалок оказалась шведка Ханна Эберг. Сегодня она заняла самое обидное, четвертое, место. Однако успех в зачете Кубка мира стал для нее своеобразной компенсацией.

Читайте, как Меркушина быстрее всех провела стрельбу в индивидуальной гонке.

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Ранее в индивидуалках Эберг становилась 10-й в Эстерсунде и второй в Поклюке, набрав в итоге 128 очков. На второе место благодаря "золоту" чемпионата мира взлетела Вирер (114), а третью позицию разделили француженка Жюстин Бреза и шустрая немка Дениз Херрманн (по 112). Украинки Юлия Джима и Анастасия Меркушина заняли 10-е (85) и 24-е места (44) соответственно.

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