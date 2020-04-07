За проигрыш своей девушке в гольф известный украинский биатлонист расплатился лицом

Известный украинский биатлонист Сергей Семенов карантин проводит в компании швейцарской биатлонистки Аиты Гаспарин, с которой встречается уже несколько лет. Пара провела поединок в мини-гольф, победитель которого в качестве приза получал возможность сделать своему сопернику макияж. Ранее мы писали, что Семенов – лучший у Украины в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Семенов оказался слабее в гольфе, чем его возлюбленная, и украинскому призеру чемпионатов мира пришлось ипытать на себе, насколько искусно Аита умеет делать макияж.

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"Игра в мини-гольф между парнем и девушкой превращается в настоящую битву, когда на кону такой "бонус-макияж". Я проиграл в этот раз. Но карантин – отличная возможность подготовиться к реваншу. Есть предложения возмездия за следующую игру?", – написал Семенов.

Отметим, что Аита до биатлона также занималась спортивной гимнастикой, где становилась призером внутренних соревнований, и лыжами, а в этом виде даже участвовала на международных соревнованиях.

Ранее мы сообщали, как украинских биатлонистов награждали "серебром" Кубка мира в Чехии. Столь успешно в нынешнем столетии наши мужчины в эстафетах еще не выступали.

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