"Золота" ко Дню независимости Украины не будет: биатлонистов оставили без чемпионата мира

Немцы отказались проводить соревнования во второй половине августа. И от мирового первенства решили отказаться

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) в ходе двухдневного заседания в режиме видеоконференции принял решение отменить летний чемпионат мира по биатлону 2020 года. Соревнования должны были пройти 19-23 августа в Рупольдинге.

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Дело в том, что из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в Германии отменены до 31 августа, в связи с чем немецкая федерация вернула IBU права на организацию турнира. Исполком Международного союза биатлонистов согласился, что из-за существующих ограничений на передвижения проведение чемпионата мира в запланированные сроки не является возможным, "окна" в календаре для переноса соревнований также не найдено. Поэтому от летнего ЧМ-2020 было решено вообще отказаться.

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Женская сборная Украины по биатлону / Фото: IBU

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Напомним, предыдущий летний чемпионат мира по биатлону, который состоялся в 2019 году в белорусских Раубичах, отметился для Украины "золотом" Вали Семеренко в суперспринте.Символично, что это случилось аккурат ко Дню независимости. Показав тогда безупречную стрельбу, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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