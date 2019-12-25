120-килограмм против "Последнего императора": соперник Федора Емельяненко наберет к бою 11 кг

Американский боец будет большим и сильным, считает его тренер

Емельяненко vs Джексон / Фото: Twitter

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Тренер бойца смешанных единоборств Куинтона Джексона (38-13) Сэм Калавитта рассказал о подготовке своего подопечного к поединку против легендарного россиянина Федора Емельяненко (38-6). Он набрал 11 килограмм. Встреча состоится 29 декабря в Японии в рамках шоу Bellator 237. Ранее Емельяненко провел дуэль взглядов с Джексоном.

"Моя идея для тяжеловесов в том, чтобы подойти к бою более крупным и мощным", – цитирует тренера MMA Junkie. – "Его вес составит порядка 120 килограммов. Он большой парень. Он прошел такой невероятно долгий путь. Вы не можете спешить, а если попытаетесь сделать это, то у вас получится кучка обвисших мышц. Куинтон будет большим, сильным и в хорошей форме. Проделал невероятную работу. Не сомневаюсь, что готов ко всем трем раундам. Однажды на тренировке он отправил в нокаут соперника двойным джебом. Он отлично двигается и находится в своей лучшей форме".

Отметим, что в предыдущем своем поединке Емельяненко весил 107 кг.

Недавно боксер Энди Руис поразил всех своим весом перед реваншем с Энтони Джоуша. Он хотел стать еще сильнее, поэтому растолстел до 128,68 кг, но в ринге это ему не помогло. Джошуа победил Руиса по очкам и вернул себе чемпионские титулы.

Напомним, что некоторое время назад брат Федора Александр Емельяненко нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева за 167 секунд.

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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