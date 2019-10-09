Последние в жизни бои: Федор Емельяненко провел дуэль взглядов с бородачом из США

Емельяненко vs Джексон / Фото: Twitter

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Знаменитый тяжеловес Федор Емельяненко (38-6) следующий поединок в соревнованиях по смешанным единоборствам проведет против 41-летнего американца Куинтона Джексона (38-13). Бой состоится 29 декабря в Японии на совместном турнире Bellator и Rizin. Об этом на пресс-конференции заявили главы Bellator Скотт Кокер и Rizin Набуюки Сакакибара.

Дуэль взглядов Емельяненко и Джексона

По словам Кокера, поединок Емельяненко и Джексона возглавит турнир. Американец последний бой выиграл у Вандерлея Силвы. До этого проиграл Мухаммеду Лавалю и Чейлу Соннену. Что касается Емельяненко, то его рекорд в Bellator – 2-2. Все бои россиянина завершались нокаутами в первом раунде. Проиграл он Мэтту Митриону и Райану Бэйдеру, а победил Фрэнка Мира и Чейла Соннена.

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"Да, я думаю уже об уходе, у меня же уже возраст, скажем так. Я чувствую себя хорошо, слава Богу, но понимаю, сколько мне лет уже. И пора уходить. Пора бы уже сделать это турне, которое завершит мою карьеру. Но все будет видно со временем", – сказал 43-летний Емельяненко

Бой с Джексоном, запланированный на 29 декабря, станет последним поединком россиянина в Японии. Затем он, по словам президента Bellator Скотта Кокера, проведет еще два поединка, после чего завершит карьеру.

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Напомним, на днях брат Федора Емельяненко Александр Емельяненко железом пустил кровь Кокляеву в ресторане: появилось видео. Скандальный российский самбист перед боем со стронгменом проверил на прочность его лицо вне ринга.

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