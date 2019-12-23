"Кличко еще не устал": тренер Фьюри высказался о возобновлении карьеры украинца

Младшему из братьев даже в 43 года предрекают роль "влиятельного игрока среди крупных боксеров"

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Новый-старый тренер Тайсона Фьюри Джаван "Шугар" Хилл высказался о возможном возвращении в ринг 43-летнего Владимира Кличко, который недавно сам добавил дров в костер слухов о возобновлении карьеры. Напомним, Кличко попросил фанатов выбрать ему следующего соперника из тройки Джошуа, Фьюри, Уайлдер.

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"Все будет решать Кличко, – говорит в комментарии World Boxing News Джаван "Шугар" Хилл, который является племянником бывшего тренера Владимира Кличко – Эмануэля Стюарда. – У Владимира была долгая карьера, но как боксер он не получил большого урона. Как по мне, последний бой Кличко против Энтони Джошуа был величайшим в его карьере. Люди будут помнить об украинце благодаря этому поединку, поскольку Кличко показал сердце. В этом бою Владимир много чего продемонстрировал впервые. Возможно, он больше всего гордится поединком с Джошуа"

Кличко снова может выйти против Джошуа / Фото: Getty Images

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"Владимир всегда будет влиятельным игроком среди крупных боксеров. Это ведь Владимир Кличко. Этого у него не отнять. В последнем бою он не выглядел старым и уставшим, было видно, что у него есть резервы. Он ни на секунду не выключался из борьбы вплоть до остановки. Вряд ли вы можете сказать, что о Владимире можно забыть, поскольку он до сих пор способен тягаться с крупными парнями. Он и сам крупный парень!" – подытожил Джаван "Шугар" Хилл

Как сообщалось ранее, Кличко оказался в "рубке" с Мейвезером за мега-почетный титул. 17 января Владимир может стать лучшим боксером десятилетия на планете Земля.

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