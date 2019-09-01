Александр Поветкин уверенно победил брата Тайсона Фьюри

В Лондоне состоялся чемпионский бой за титул WBA International в супертяжелом весе. Мы вели онлайн поединка Александр Поветкин – Хьюи Фьюри.
Бой продлился все 12 раундов, в которых доминировал Поветкин, который на 15 лет старше своего визави. Фьюри иногда начинал раунды активно, пропустив удар-другой сразу же уходил в защиту и прятался за клинчами. Казалось, британец собрался вымотать оппонента и во второй половине боя действовать более активно. Однако Поветкину хватило сил в последнем раунде вчистую разгромить оппонента.
В итоге все судьи единогласно отдали победу Александру Поветкину со счетом 117:111.
Напомним, что этот поединок состоялся в андеркарте боя Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл. В коллекцию к титулам WBA и WBO Ломаченко может добавить вакантный пояс WBC. Онлайн боя Василий Ломаченко – Хьюи Фьюри.
Букмекеры о бое. В конторах явный фаворит украинский чемпион. Котировки на победу Ломаченко – 1.06, на успех Кэмпбелла – 9.25, а на ничью – 26. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится досрочно около восьмого раунда.
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