Русский Витязь vs Кулак Ярости: онлайн боя Поветкин – Фьюри

Победитель станет ближе к бою за звание чемпиона мира

Глаза в глаза / Фото: Instagram

Разогрев, который мог бы стать и главным боем вечера. Знаменитый российский боксер Александр Поветкин в субботу 31 августа выйдет в ринг против британца Хьюи Фьюри. Поединок состоится в андеркарте боя Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл.

Поветкин – Фьюри: во сколько начало и где смотреть бой

Русский Витязь, которому скоро стукнет 40, снова пытается выйти на чемпионский поединок. В 2013 году россиянин был регулярным чемпионом мира по версии WBA. Пытался завладеть полноценными поясами по версиям WBA, WBO, IBF, но с треском проиграл украинцу Владимиру Кличко. В прошлом году Александр снова дрался за эти пояса и был нокаутирован британцем Энтони Джошуа.

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Между этими двумя поединками была плохая история с допингом. Поветкин сначала должен был драться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером, но попался не мальдонии. Затем из-за допинга сорвался его поединок за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном.

Сейчас на кону будет пояс WBA International. Если Поветкин выиграет, то еще может надеяться на новый поход за поясами. В случае поражения, можно вешать перчатки на гвоздь.

Что касается Хью Фьюри, по прозвищу Кулак Ярости, то вот той самой ярости ему и не хватило два года назад, когда он дрался с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером. Британец уступил по очкам. Хьюи в сентябре исполнится 25 и впереди у него еще много будет попыток стать чемпионом. Может даже такое случится, что ему придется сражаться за пояса со своим двоюродным братом, экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

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Послужной список. На профессиональном ринге Поветкин провел 36 боев – 34 победы (24 нокаутом) и 2 поражения (1 нокаутом). У Фьюри 25 боев – 23 победы (13 нокаутом) и 2 поражения.

Боксерский вечер в Лондоне стартует в 18:00 по киевскому времени. Противостояние Поветкина и Фьюри ожидается примерно около 23:00. Мы проведем онлайн-трансляцию боя Поветкин – Фьюри.

Букмекеры о бое. В конторах коэффициент на победу Поветкина – 1.53, на победу Фьюри – 2.50, на ничью – 23.00. В процентах это: 60% – 4% – 36%.

Чего ждать? Фьюри в ринге старается боксировать на дальней дистанции из-за длины рук. Выкидывает много джебов, но не обладает мощным ударом из-за чего процент нокаутов у него не высок. Поветкин любит работать на средней и ближних дистанциях и умеет пробить сбоку через руку.

На церемонии взвешивания оба боксера показали примерно равный вес. Поветкин оказался чуточку тяжелее своего противника. Русский Витязь на весах показал 102,3 кг; Кулак Ярости – 101,6 кг.

Кстати, за несколько дней до поединка Поветкин и Ломаченко встретились в одном из лондонских ресторанов. Боксеры пожали друг другу руки, пожелали удачи и сфотографировались на память.

Полный список боев андеркарта поединка Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне 31 августа.

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