Александр Тесленко выиграл 15-й бой на профи-ринге

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Тесленко провел очередной поединок на профессиональном ринге. В Квебеке 26-летний Тесленко встретился с 41-летним бразильцем Эдсоном Сезаром Антонио (40-8-1). Украинец добыл досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, на счету Александра Тесленко теперь 15 побед в 15 поединках на профи-ринге. Из них – 12 нокаутом. Эта победа подняла украинского супертяжа с 51-го на 42-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что бой Тесленко – Антонио прошел в андеркарде боя Гвоздик – Стивенсон. Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11 раунде и завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC.

Через несколько часов появилась информация, что Стивенсон после тяжелого нокаута находится в критическом состоянии в больнице. Эту информацию подтвердила промоутерская компания боксера.

Мы провели онлайн боя Гвоздик – Стивенсон. Александр Гвоздик – четвертый действующий чемпион мира в профессиональном боксе из Украины наряду с Александром Усиком, Василием Ломаченко и Артемом Далакяном.