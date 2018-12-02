Александр Тесленко выиграл 15-й бой на профи-ринге

Сегодня, 12:16

Украинский супертяж нокаутировал бразильца Антонио

Тесленко на взвешивании перед боем. Фото Instagram
Тесленко на взвешивании перед боем. Фото Instagram

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Тесленко провел очередной поединок на профессиональном ринге. В Квебеке 26-летний Тесленко встретился с 41-летним бразильцем Эдсоном Сезаром Антонио (40-8-1). Украинец добыл досрочную победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, на счету Александра Тесленко теперь 15 побед в 15 поединках на профи-ринге. Из них – 12 нокаутом. Эта победа подняла украинского супертяжа с 51-го на 42-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что бой Тесленко – Антонио прошел в андеркарде боя Гвоздик – Стивенсон. Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11 раунде и завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC.

Через несколько часов появилась информация, что Стивенсон после тяжелого нокаута находится в критическом состоянии в больнице. Эту информацию подтвердила промоутерская компания боксера.

Мы провели онлайн боя Гвоздик – Стивенсон. Александр Гвоздик – четвертый действующий чемпион мира в профессиональном боксе из Украины наряду с Александром Усиком, Василием Ломаченко и Артемом Далакяном.
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Источник:

boxing-mma.com

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