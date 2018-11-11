Александр Усик: кто ждет суперчемпиона в супертяжелом весе

Этой ночью украинский суперчемпион по боксу в тяжелом весе Александр Усик защитил все свои пояса (по версиям WBO, WBC, WBA и IBF), вырубив в восьмом раунде британца Тони Беллью в Манчестере. После чего украинец подтвердил, что хочет стать абсолютным чемпионом и в супертяжелом весе: "Конечно! Нужно ставить себе цели. Без этого никак. Без целей люди умирают".

Правда, Усик не дал четкого ответа, когда именно он собирается менять весовую категорию с "до 90,892 кг" на "свыше 90,892 кг".

В супертяжелом весе украинца ждут совсем другие соперники. На данный момент звание чемпиона мира носят три боксера. 33-летний американец Деонтей Уайлдер – по версии WBC (c 17 января 2015 года), 34-летний сириец Мануэль Чарр – по версии WBA Regular и 29-летний британец Энтони Джошуа по версиям IBF, WBA Super, WBO.

Три пояса до Джошуа у себя держали британец Тайсон Фьюри, украинец Владимир Кличко (более четырех лет – с июля 2011 года по ноябрь 2015-го), британец Леннокс Льюис (1999-2000), американцы Риддик Боу (1992), Эвандер Холифилд (1990-1992), Джеймс Дуглас (1990), Майк Тайсон (1987-1990), Мохаммед Али (1967), Кассиус Клей (1964), Сонни Листон (1962-1964)...

Ранее мы писали, что после боя с Беллью Усик намерен подняться в супертяжелую весовую категорию, но от этой идеи его отговаривают соотечественники Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров.

А сегодня вечером Усик планирует посетить суперматч в Манчестере – дерби между "Сити" и "Юнайтед".