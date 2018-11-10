Александр Усик посетит манчестерское дерби

В воскресенье, 11 ноября, в рамках чемпионата Англии по футболу состоится поединок "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед". Одно из главных дерби английского футбола посетит украинский боксер Александр Усик. Об этом сообщил полузащитник "МанСити" Александр Зинченко. "Да, он придет, конечно", – заявил Зинченко.

Также украинский футболист признался, что большинство его партнеров по команде сегодня будет болеть за Усика. Напомним, что ночью на "Манчестер Арена" абсолютный чемпион мира Александр Усик будет защищать чемпионские пояса в поединке против экс-чемпиона мира Тони Беллью. Боксерский вечер в Манчестере уже стартовал. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик – Беллью. У букмекеров фаворит украинец.

Кстати, на церемонию взвешивания Александр Усик пришел в шарфе "МанСити".

Знали ли вы о том, что Беллью мечтал играть за "Эвертон", но его выгнали из футбола из-за лишнего веса? А о том, что британец сыграл одну из ролей в продолжении культового фильма про Рокки – "Крид"? Интересные факты из биографии Тони Беллью.