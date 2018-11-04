Александр Усик отправился в Манчестер на бой с Тони Беллью

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе – украинец Александр Усик – сегодня отправился в аэропорт "Борисполь", а оттуда – в Великобританию, в Манчестер. Именно там 10 ноября состоится бой с претендентом на все пояса Усика – британцем Тони Беллью. На своей странице в Facebook украинский суперчемпион выложил фотографию со своим окружением – перед зданием аэропорта. А до этого побаловал видео с танцами.

Подчеркнем, что Усик в профессиональном боксе выиграл все 15 боев, а Беллью – 30 из 33-х. Оба соперника заслуживают уважения.

По состоянию на пятницу уже продано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов вместимости арены.

Стоимость билетов – от 40 до 800 фунтов стерлингов (от 1450 до 29 100 гривен). Самые дешевые "тикеты" были раскуплены в считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных британских билетных сервисах перепродаж по цене до четырех номиналов. Например, билеты с номиналом в 40 фунтов можно приобрести по 150.

А спустя несколько часов после старта продаж в Манчестере состоялась первая пресс-конференция бойцов. Усик вошел в зал и усаживаясь за стол, на котором лежали все его пояса, обратился к Беллью, который как раз их рассматривал: "Красивые – да, Тони? Beautiful? Твоя мечта, друг мой!"