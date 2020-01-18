Александра Усика в Киеве остановила полиция: неожиданная причина

Александр Усик настраивается на Джошуа / Фото: Reuters

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Украинского боксера супертяжеловеса Александра Усика на днях в Киеве остановила полиция. Инспектор попросил у боксера документы, а также поинтересовался, как у него дела. В ответ Усик спросил, что послужило причиной остановки. Полицейский рассказал, что у спортсмена Lexus, и такие автомобили довольно часто угоняют. После того, как полицейский удостоверился, что перед ним настоящий Усик, он попросил его сфотографироваться. Видео встречи Усика с полицейским поделились на канале Sikario Mma Club в Instagram.

Видео: Instagram

Напомним, накануне Усик провел искрометную тренировку со своим сыном. Наследника украинского супертяжа уже называют будущим царем мирового бокса.

Кстати, недавно Александр Усик поделился мнением о том, как добиться мира в Украине. По его мнению, достаточно, чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев.

"Нам надо внутри себя сначала помириться. Нужно не разделять. А второе – не сваливать на предшественников, – считает Александр Усик. – У нас же так: если у меня получилось, то я герой. Если нет – то другой плохой. Как так? Внутри страны нужно навести дружбу. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев. Это плохо, что мы разделяем. Нужно между собой не завидовать, что сосед ездит на крутой тачке. Или не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине. Не завидовать, что нет телефона. Нужно жить, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой".

Напомним, накануне кум Усика Ломаченко в стихотворной форме попытался объясниться за видео с российским спецназом, опубликованное ранее на его странице в Instagram. "Спасибо всем, кто все ж увидел суть, – написал Ломаченко. – Она была совсем не в триколоре. А чтоб с души отмыть скорей всю муть. И брат на брата не лез чтоб при раздоре".

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