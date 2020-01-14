Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

"Не делите на московских и западенцев": Усик назвал свою формулу мира

14 января, 22:14

Украинский боксер призывает "примириться вначале внутри себя"

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, ранее заступившийся за Василия Ломаченко после публикации им скандального ролика с пропагандой российского спецназа, поделился мнением о том, как добиться мира в Украине.

"Нам надо внутри себя сначала помириться. Нужно не разделять. А второе – не сваливать на предшественников, – считает Александр Усик. – У нас же так: если у меня получилось, то я герой. Если нет – то другой плохой. Как так? Внутри страны нужно навести дружбу. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев. Это плохо, что мы разделяем. Нужно между собой не завидовать, что сосед ездит на крутой тачке. Или не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине. Не завидовать, что нет телефона. Нужно жить, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой"

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Читайте также: Россиянин Беспутин, которого консультирует Ломаченко, раскрыл жизненные приоритеты Усика

Напомним, накануне кум Усика Ломаченко в стихотворной форме попытался объясниться за видео с российским спецназом, опубликованное ранее на его странице в Instagram. "Спасибо всем, кто все ж увидел суть, – написал Ломаченко. – Она была совсем не в триколоре/А чтоб с души отмыть скорей всю муть/И брат на брата не лез чтоб при раздоре".

Отметим, что, разместив в соцсети видео о "силе православного духа" с российскими военными, Ломаченко получил шквал критики в свой адрес. Например, известный украинский шоумен Сергей Притула назвал боксера "малороссом".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Александр Усик мир на Донбассе

Источник: Витражи: о вере в красках

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Демоны с хвостами!": за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер УсикаБокс
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", а он схватил себя между ногБокс
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой аренеБокс
"Буду бить лысую голову": насильник Емельяненко заявил о грядущем боеБокс
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без боя
Ничего себе: Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе без бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...