"Не делите на московских и западенцев": Усик назвал свою формулу мира

Александр Усик / Фото: Instagram

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Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, ранее заступившийся за Василия Ломаченко после публикации им скандального ролика с пропагандой российского спецназа, поделился мнением о том, как добиться мира в Украине.

"Нам надо внутри себя сначала помириться. Нужно не разделять. А второе – не сваливать на предшественников, – считает Александр Усик. – У нас же так: если у меня получилось, то я герой. Если нет – то другой плохой. Как так? Внутри страны нужно навести дружбу. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев. Это плохо, что мы разделяем. Нужно между собой не завидовать, что сосед ездит на крутой тачке. Или не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине. Не завидовать, что нет телефона. Нужно жить, бросаться снежками, улыбаться, обливаться водой"

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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Напомним, накануне кум Усика Ломаченко в стихотворной форме попытался объясниться за видео с российским спецназом, опубликованное ранее на его странице в Instagram. "Спасибо всем, кто все ж увидел суть, – написал Ломаченко. – Она была совсем не в триколоре/А чтоб с души отмыть скорей всю муть/И брат на брата не лез чтоб при раздоре".

Отметим, что, разместив в соцсети видео о "силе православного духа" с российскими военными, Ломаченко получил шквал критики в свой адрес. Например, известный украинский шоумен Сергей Притула назвал боксера "малороссом".

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