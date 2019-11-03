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Альварес – Ковалев: неожиданные результаты судейских записок боя

3 ноября, 10:03

После 10 раундов Канело отдавали минимальную победу и даже одну ничью

Сауль Альварес

Сауль Альварес / Фото: Reuters

Сегодня рано утром в Лас-Вегасе чемпион мира WBC и WBA в среднем весе мексиканец Канело Альварес (53-2-1, 36 КО) отобрал у россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) титул чемпиона мира WBO в полутяжелой категории – до 79,4 кг. Мы провели онлайн чемпионского боя Крушителя и Рыжего. Мексиканец визуально смотрелся предпочтительнее Ковалева, нокаутировав его в 11-м раунде, но судейские записки говорят чуть ли не о равенстве в ринге.

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Смотрите судейские записки боя Альварес – Ковалев

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Как видно из судейского протокола, после десяти раундов Канело вел по мнению двух арбитров с минимальным преимуществом 96-94, а у третьего вообще была ничья — 95-95. Ранее мы давали сравнение Альвареса и Ковалева перед чемпионским боем, где сообщали, что россиянин превосходил своего соперника в антропометрии, но Сауль на семь лет моложе и более богатым опытом на профиринге.

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