Моложе, ниже и сильнее: сравнение Альвареса и Ковалева перед чемпионским боем

Реклама

Утром в воскресенье в Лас-Вегасе состоится одни из самых долгожданных поединков в боксе – мексиканская звезда и обладатель титула WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес попытается отобрать у россиянина Сергея Ковалева титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Ковалев – Альварес трансляция боя уже доступна на нашем сайте.

Ради шанса стать четырехкратным чемпионом мира в разных дивизионах Альварес поднялся сразу через две весовые категории и набрал семь килограмм. Тем не менее, если весь можно подтянуть, как говорит Александр Усик, лишней порцией макарошек, то с антропометрией не все так просто. Сауль на 10 см ниже своего оппонента и имеет на пять см меньше размах рук. Зато на его стороне возраст – мексиканец на семь лет моложе.

Читайте также:Ковалеву пришлось раздеться, чтобы не потерять пояс перед боем с Альваресом

Альварес VS Ковалев 29 Возраст 36 173 Рост, см 183 179 Размах рук, см 184 72,2 Вес перед предыдущим боем, кг 79,2 79,1 Вес накануне, кг 79,379 2005 (15 лет) Дебют в профи 2009 (26 лет) 52-2-1, 35 КО Статистика (В-Н-П, нокаутом) 34-1-3, 29 КО

"Он моложе, с очень хорошей техникой, и в целом очень талантлив. А прямо сейчас он опасен еще и потому, что не теряет вес. Когда ты не теряешь вес, ты не теряешь энергию", – описал своего оппонента перед боем Ковалев.

Альварес – Ковалев. Аматорская карьера:

Оба боксера не могут похвастаться карьерой в любителях. Альварес дебютировал в аматорах в 13 лет и спустя уже два года перешел в профессионалы, оставив позади золото чемпионата Мексики.

Ковалев выступал в профессионалах с 1997 по 2009 год – целых 12 лет! Правда, всего один раз он становился чемпионом России в среднем весе (2005) и еще дважды побеждал на международных турнирах в полутяжелом весе.

Путь к чемпионскому поясу:

Ковалев свой первый чемпионский пояс завоевал в 23-м поединке – 17 августа 2013 года против Натана Клеверли. В последствии он стал вторым российским боксером после Кости Цзю, кто сумел завоевать три титула по разным версиям.

Альваресу понадобилось 37 поединков, чтобы завоевать первый титул чемпиона мира в первом среднем весе. 5 марта 2011 он судейским решением победил Мэттью Хаттона. Затем он успел объединить титулы WBC и WBA, потерять их, стать обладателем пояса WBO, перейти в средний вес, где сейчас владеет титулами WBA и WBC, а пояс IBF оставил вакантным. Также он является регулярным чемпионом WBA в супер среднем весе.

Альварес и Ковалев VS Украина:

В 2013 году Ковалев проводил первую защиту титула чемпиона WBO и уже во втором раунде нокаутировал нашего Исмаила Силлаха. В 2017 году Сергей снова сошелся с украинцем Вячеславом Шабранским на ринге в бою за вакантный титул WBO и победил его во втором раунде. Кстати, Ковалев имеет тепліе отношения с украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком и даже как-то надевал футболку с надписью "Воля або смерть".

Украинец Сергей Деревянченко являлся обязательным претендентом на пояс IBF, которым владел Альварес. Стороны долго вели переговоры, но так и не смогли прийти к согласию В итоге Сауль отказался от титула, который в итоге разыграли Деревянченко и Головкин. Кстати, ранее мы писали, что Деревянченко снова ведет работу над организацией боя против Альвареса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама