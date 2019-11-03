Моложе, ниже и сильнее: сравнение Альвареса и Ковалева перед чемпионским боем

Утром в воскресенье в Лас-Вегасе состоится одни из самых долгожданных поединков в боксе – мексиканская звезда и обладатель титула WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес попытается отобрать у россиянина Сергея Ковалева титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Ковалев – Альварес трансляция боя уже доступна на нашем сайте.
Ради шанса стать четырехкратным чемпионом мира в разных дивизионах Альварес поднялся сразу через две весовые категории и набрал семь килограмм. Тем не менее, если весь можно подтянуть, как говорит Александр Усик, лишней порцией макарошек, то с антропометрией не все так просто. Сауль на 10 см ниже своего оппонента и имеет на пять см меньше размах рук. Зато на его стороне возраст – мексиканец на семь лет моложе.
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|Альварес
|VS
|Ковалев
|29
|Возраст
|36
|173
|Рост, см
|183
|179
|Размах рук, см
|184
|72,2
|Вес перед предыдущим боем, кг
|79,2
|79,1
|Вес накануне, кг
|79,379
|2005 (15 лет)
|Дебют в профи
|2009 (26 лет)
|52-2-1, 35 КО
|Статистика (В-Н-П, нокаутом)
|34-1-3, 29 КО
"Он моложе, с очень хорошей техникой, и в целом очень талантлив. А прямо сейчас он опасен еще и потому, что не теряет вес. Когда ты не теряешь вес, ты не теряешь энергию", – описал своего оппонента перед боем Ковалев.
Альварес – Ковалев. Аматорская карьера:
Оба боксера не могут похвастаться карьерой в любителях. Альварес дебютировал в аматорах в 13 лет и спустя уже два года перешел в профессионалы, оставив позади золото чемпионата Мексики.
Ковалев выступал в профессионалах с 1997 по 2009 год – целых 12 лет! Правда, всего один раз он становился чемпионом России в среднем весе (2005) и еще дважды побеждал на международных турнирах в полутяжелом весе.
Путь к чемпионскому поясу:
Ковалев свой первый чемпионский пояс завоевал в 23-м поединке – 17 августа 2013 года против Натана Клеверли. В последствии он стал вторым российским боксером после Кости Цзю, кто сумел завоевать три титула по разным версиям.
Альваресу понадобилось 37 поединков, чтобы завоевать первый титул чемпиона мира в первом среднем весе. 5 марта 2011 он судейским решением победил Мэттью Хаттона. Затем он успел объединить титулы WBC и WBA, потерять их, стать обладателем пояса WBO, перейти в средний вес, где сейчас владеет титулами WBA и WBC, а пояс IBF оставил вакантным. Также он является регулярным чемпионом WBA в супер среднем весе.
Альварес и Ковалев VS Украина:
В 2013 году Ковалев проводил первую защиту титула чемпиона WBO и уже во втором раунде нокаутировал нашего Исмаила Силлаха. В 2017 году Сергей снова сошелся с украинцем Вячеславом Шабранским на ринге в бою за вакантный титул WBO и победил его во втором раунде. Кстати, Ковалев имеет тепліе отношения с украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком и даже как-то надевал футболку с надписью "Воля або смерть".
Украинец Сергей Деревянченко являлся обязательным претендентом на пояс IBF, которым владел Альварес. Стороны долго вели переговоры, но так и не смогли прийти к согласию В итоге Сауль отказался от титула, который в итоге разыграли Деревянченко и Головкин. Кстати, ранее мы писали, что Деревянченко снова ведет работу над организацией боя против Альвареса.
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