Американский боксер сбежал с ринга сразу после начала боя

В знак протеста из-за маленького гонорара за поединок американский супертяжеловес Кертис Харпер просто ушел с ринга

Американский боксер тяжелой весовой категории Кертис Харпер отказался от поединка с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга. Случилось это сразу после гонга о начале первого раунда боя. Американец развернулся, ушел с ринга и покинул арену.

Таким жестом боксер хотел оставить послание организаторам боксерского поединка. Американский спортсмен был возмущен размером гонорара, который он должен был получить за этот бой. Получит ли он его теперь – неизвестно.

Таким образом, боксер из Нигерии Эфе Аджагбой остался непобежденным. На счету Аджагбоя шесть побед, и до дисквалификации Харпера все они были достигнуты нокаутом.

The bell rang, and Curtis Harper walked right out of the ring.



He wanted to "make a statement" because he felt he wasn't getting paid enough for the bout, according to @PBCJordanHardy. pic.twitter.com/tHgTE1PPyx — SportsCenter (@SportsCenter) 25 августа 2018 г.

Ранее мы писали, что бой в ММА едва не завершился трагедией из-за рефери. Судья поединка не заметил, что один из бойцов потерял сознание и не сопротивляется.

Напомним, что недавно бывший игрок в американский футбол Грег Харди нокаутировал соперника за 17 секунд. Спортсмен, выступавший в NFL за "Каролину" и "Даллас", победил американца Тебариса Гордона.

А на турнире LFA 46 прошел интересный поединок двух бойцов, которые отправляли друг друга в нокдаун и определили победителя за 30 секунд.