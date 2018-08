Американский боксер сбежал с ринга сразу после начала боя

Американский боксер тяжелой весовой категории Кертис Харпер отказался от поединка с нигерийцем Эфе Аджагбой и ушел с ринга. Случилось это сразу после гонга о начале первого раунда боя. Американец развернулся, ушел с ринга и покинул арену.

Таким жестом боксер хотел оставить послание организаторам боксерского поединка. Американский спортсмен был возмущен размером гонорара, который он должен был получить за этот бой. Получит ли он его теперь – неизвестно.

Таким образом, боксер из Нигерии Эфе Аджагбой остался непобежденным. На счету Аджагбоя шесть побед, и до дисквалификации Харпера все они были достигнуты нокаутом.

The bell rang, and Curtis Harper walked right out of the ring.



He wanted to "make a statement" because he felt he wasn't getting paid enough for the bout, according to @PBCJordanHardy. pic.twitter.com/tHgTE1PPyx