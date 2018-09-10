Беллью назвал Усика величайшим тяжеловесом со времен Холифилда
Британец не согласился драться с украинцем в супертяжелом весе
Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью уверен в том, что ему удастся отобрать все чемпионские пояса в этой весовой категории у их нынешнего обладателя украинца Александра Усика. Напомним, WBA обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика провести защиту с россиянином, "чемпионом в отпуске" Денисом Лебедевым.
"Я буду драться с человеком, которого я считаю величайшим тяжеловесом со времен Эвандера Холифилда. Человеком, который, уверен, даже после того, как я его побью, перейдет в супертяжелый вес и выиграет там титул чемпиона мира.
Он хотел драться со мной в супертяжах, но я не собираюсь драться с таким монстром ни за что – а при проведении нашего боя в первом тяжелом весе, я стану первым британцем, которому удастся выиграть все четыре чемпионских пояса.
Мне предстоит встреча с феноменальным боксером. Но не думайте, что я буду в ужасе или благоговении перед ним. Я поставлю его на предел его возможностей – посмотрим, понравится ли ему это. Если я проиграю, что возможно, то так тому и быть. Но я знаю, что я его побью. Не знаю как, но я до него доберусь.
Я обладаю такой ударной мощью, которой у него нет. Я могу уложить его одним ударом. Одно его неверное движение, одна ошибка, секундная расслабленность – и я его нокаутирую. Никто не верит в то, что я могу его побить, но мы посмотрим", – написал Тони Беллью в своей колонке для портала ВВС.
Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.
Также сообщалосб, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.
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