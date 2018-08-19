Беллью приступил к подготовке к бою против Усика

Дата поединка между британцем и украинцем пока не определена

Почетный чемпион WBC в тяжелом весе британец Тони Белью (30-2-1, 20 КО), судя по всему, уже начал подготовку к бою с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинца Александром Усиком (15-0, 11 КО). Напомним, что Усик и Беллью встретятся в Киеве в октябре. Правда, это произойдет в рамках 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Дата самого же поединка пока не определена. Промоутер Усика Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.

В своем Instagram Беллью поделился фотографией с тренировки, вместе с которой запостил фото украинца и мотивационную подпись: "Уважай всех, но никого не бойся".

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева. В свою очередь, в своем последнем поединке Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя.

Ранее мы писали, что Александр Усик написал стих об Украине. Украинский боксер прочитал собственное стихотворение о родной стране.