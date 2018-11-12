Беллью: "Усик меня поймал хорошим ударом. После того момента я мало что помню"

Неприятности для британца начались еще в третьем или четвертом раунде – он даже точно не помнит, когда пропустил удар от Усика

Украинский боксер Александр Усик нокаутировал Тони Беллью и защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Британец признался, что победу украинец одержал заслуженно, а его работа ног просто невероятная. При этом Усик потряс своим ударом Беллью еще раньше – до решающего восьмого раунда.

Кстати, другой британский боксер Диллиан Уайт резко высказался о будущем Усика в супертяжах: "Я избивал бы Усика всю ночь"

"Пытался сделать невозможное, но не сработало. Все честно. Победил сильнейший. Я и так сделал все, что мог и даже вел в счете на картах у двух судей. Но он очень аккуратно боксирует. А его работа ног просто невероятная. Не видел никогда крузера, который бы мог его побить. Он меня раньше поймал хорошим ударом, в 3-м или 4-м раунде. После того момента я мало что помню. Но я ответил ему хорошенькой плюхой в 5-й трехминутке. Он думал, я с ним буду шутки шутить. Нифига подобного", – заявил боксер.

Победа над Беллью принесла Усику 135 очков в рейтинге Boxrec и позволила подняться с восьмого места сразу на третье в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории, опередив своего друга и кума Василия Ломаченко.

А вот бывший британский боксер Дэвид Хэй заявил, что до этого не видел, чтобы кто-то так прессинговал Усика. Ранее Беллью дважды победил Хэя отправил его на пенсию. Теперь же сам Тони объявил об уходе из спорта.