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Беринчик готовится к "самому ожидаемому бою 2020 года" в MMA: есть дуэль взглядов

7 января, 09:02

Подписчики в социальных сетях в восторге от такой перспективы

Людвиг Шолинян - Денис Беринчик

Людвиг Шолинян - Денис Беринчик / Фото: Instagram

В конце декабря чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (12-0, 7 КО) вернулся к тренировкам. Боксер был замечен в борцовском зале и даже потренировался с бойцами MMA. А с Людвигом Шолиняном даже провел взрывной фейс-ту-фейс. Ранее мы писали, что Селезнев уже боксирует под надзором Беринчика.

Беринчик против бойца MMA Видео: Instagram

"Самый ожидаемый бой 2020 года – Людвиг Шолинян против Дениса Беринчика" – подписал на своей страничке видео армянский боец MMA, который в ноябре на LXF 4 победил сильного японского бойца Юми Хориучи решением судей. Большинство подписчиков вдохновились такой идеей. "Оооо это надо посмотреть! Вечное противостояние кто кого – борьба или бокс", – написал один из них.

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Отметим, что Шолинян родом из Алаверди, но сейчас он проживает в Киеве, а выступает в США. Он одержал уже восемь побед в ММА при одном поражении. Вероятно, следующий бой Людвига будет уже чемпионским в полулегком весе на LXF. В свою очередь Беринчик шокировал образом Ганнибала Лектера и победил огромного мексиканца в своем последнем бою в октябре. После 12 раундов рефери не отдали сопернику Дениса Патрицио Лопесу Морено ни одной трехминутки.

Беринчик уже традиционно удивил своим выходом в ринг.Он предстал перед публикой в Броварах в образе Ганнибала Лектера. К рингу украинца везли в клетке, сам он был в маске и скованный цепями.

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боксер тренировка MMA Денис Беринчик

Источник: Сегодня|Спорт

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