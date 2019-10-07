Бокс Деревянченко удивил легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед"

Руни на бое Деревянченко - Головкин / Фото: SecondsOut

Среди ВИП-персон, засветившихся на субботнем вечере бокса в "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, оказался и знаменитый экс-футболист сборной Англии Уэйн Руни. Напомним, в главном бою казахстанец Геннадий Головкин спорным решением судей добыл пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO в противостоянии с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Это был отличный бой, мне очень понравилось, – сказал бывший форвард "МЮ" и "Эвертона", который в свое время занимался боксом. – Поединок был практически равным, я просто наслаждался зрелищем, однако результат меня удивил".

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Руни отдал должное мастерству Головкина: "Головкин стареет, но я поражаюсь, как он остался на ногах после такого количества пропущенных жестких ударов. Думаю, что решающую роль сыграл нокдаун, в который он отправил Деревянченко – именно он повлиял на вердикт судей".

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