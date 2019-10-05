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"С Богом": Усик завершил подготовку к дебютному бою в супертяжеловесах

5 октября, 12:16

Украинский боксер проведет бой со Спонгом 12 октября в Чикаго

Тренировочный лагерь Александра Усика

Тренировочный лагерь Александра Усика / Фото: Instagram

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Украинский боксер Александр Усик завершил подготовку к дебютному бою в супертяжелом весе против голландца Тайрона Спонга. Поединок пройдет 12 октября в Чикаго. В случае победы Усик станет обязательным претендентом на бой за три чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF, которые сейчас принадлежат Энди Руису.

"Подготовка завершена. Отдельная благодарность каждому кто принимал участие, это был как всегда не легкий и трудолюбивый лагерь. Мир всем. С Богом", – написал в своем Instagram Усик.

Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Как мы писали ранее, букмекеры обнародовали печальные котировки на бой Усик – Спонг. Они напрочь не видят интриги в предстоящем бое. На победу Усика установлен ничтожный коэффициент 1.01, на выигрыш Тайрона Спонга – 16.00, на ничейный исход – 34.00. То есть вероятность того, что Усик стартует в хэвивейте с победы, оценивают в 92 процента, а на поражение украинца или ничью аналитики оставляют всего пять и три процента соответственно. Так что на победе Усика если и можно заработать, то сущие копейки.

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Тайрон Спонг

Источник: Сегодня|Спорт

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