Боксеру Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душе

Сегодня знаменитый украинский боксер Александр Усик поделился новостью. На своей страничке в Instragram спортсмен сообщил, что ему подарили собаку. К слову, на днях обнаружилось, что Усик пишет картины в уникальной манере.

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Всю информацию олимпийский чемпион изложил в нескольких видеороликах у себя в "истории". Началось все с того, что лохматый друг оказался для Александра сюрпризом.

Усику подарили щенка овчарки Видео: Instagram

Щенок немецкой овчарки по прозвищу Рэй явно понравился боксеру. И тот ему отвечает взаимностью.

Усику подарили щенка по прозвищу Рэй Видео: Instagram

Напомним, недавно Усик кардинально изменил свой имидж, подстригшись. Между тем 33-летний уроженец Симферополя готовится к поединку с британцем Дереком Чисорой. В случае успеха Александр должен выйти на бой за звание чемпиона мира. Пока что он укрепляет тело и душу. В тренировочном зале боксер пробовал повторять трюк своего кума Василия Ломаченко, отжимаясь на кольцах.

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Читайте о том, что Усик не откажется от чемпионского боя с Джошуа ни за какие деньги.

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Смотрите, как Александр жонглировал монетами, тренируя реакцию

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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