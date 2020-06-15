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Помолодел вдвое: боксер Александр Усик кардинально изменил свой имидж и наконец-то подстригся

15 июня, 20:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Крымчанин предложил сравнить две его сегодняшние фотографии

После довольно длительного молчания в соцсетях украинский боксер-профессионал Александр Усик сегодня порадовал своих подписчиков в соцсетях новой историей. 33-летний спортсмен за время карантина позволил себе зарости: отпустил длинные волосы и бороду. Хотя при этом Усик продолжал готовиться к бою с Чисорой. А теперь довольно кардинально поменял внешний облик.

Правда, в понедельник появились не очень приятные новости для украинца. Как мы писали, Усику вместо Джошуа подсовывают другого британца. Однако у Александра сегодня были другие планы. Боксер решил уменьшить количество волос на голове. Сначала боксер показал себя до стрижки.

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А вскоре сделал и вторую фотографию, уже по окончании процесса приведения себя в порядок. Сам он сопроводил снимки смайликом и короткой подписью "1/2???" Видимо, Усик имел ввиду то, что у него стало вдвое меньше волос на голове. Или же то, что он теперь выглядит вдвое моложе.

На днях промоутер Эдди Хирн заявил, что Чисора будет биться не в ММА, а с Усиком в саду.

Смотрите, как Александр принимал участие в уроке по истории школы онлайн

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