"Бой Джошуа и Усика – неизбежен": промоутер украинца сказал, кто первый в очереди на поединок с британцем

Красюк отметил, что по IBF у Энтони было две обязательных защиты, а по WBO еще не было ни одной

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

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В субботу, 7 декабря в Саудовской Аравии британский супертяж Энтони Джошуа решением судей выиграл у мексиканца Энди Руиса и вернул себе пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO. Теперь ему предстоит провести обязательную защиту по одной из версий. WBO настаивает, что следующий бой Джошуа должен провести с ее претендентом украинцем Александром Усиком. Но встречи с чемпионом жаждет и опытный болгарин Кубрат Пулев.

Прокомментировать ситуацию мы попросили промоутера нашего супертяжа Александра Красюка:

"Наша задача по состоянию на сегодня – правильно распорядиться сложившейся ситуацией. И, естественно, поединок с Джошуа интересен нам прежде всего, потому что он является чемпионом мира. Это приоритет. А распорядится ли так судьба, что Усик будет драться с ним именно в следующем бою, пока говорить преждевременно, поскольку информация очень свежая. Но сам факт боя Джошуа и Усика, на наш взгляд – это неизбежность. Этот поединок в любом случае должен состояться, но будет ли это следующий бой для Усика и для Джошуа – пока сложно говорить. И для этого есть одна причина – Кубрат Пулев, который является претендентом на бой с Джошуа по версии IBF. Сейчас организации между собой будут согласовывать, у кого же все-таки есть приоритетное право".

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Генеральный директор К2 только-только вернулся с конгресса WBO, которая намерена отстаивать свое право:

"Я вот сейчас был на конгрессе в Токио, мы с президентом WBO долго обсуждали эту ситуацию. У WBO есть четкое убеждение, что именно они являются сейчас первыми на бой с Джошуа. И с этим нельзя не согласиться, потому что по IBF было две обязательных защиты, а по WBO еще не было ни одной. Сколько продлятся эти договоренности? Это не должно занять много времени. Может быть, в течение месяца мы все будем знать".

К слову, сам Джошуа сказал: "Когда Усик или Уайлдер будут готовы биться, пусть просто позвонят мне". Чемпион мира среди супертяжей пока просто радуется возвращению титулов и не боится никого из соперников.

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