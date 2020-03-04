Бой Фьюри – Уайлдер побил рекорд по выручке за билеты для супертяжелого веса

Второй бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри побил рекорд штата Невады по количеству заработанной суммы от продажи билетов для супертяжелого веса. Напомним, Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Как сообщает Атлетическая комиссия Невады, на реванш Фьюри – Уайлдер было продано билетов на сумму 16,9 миллиона долларов. Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году в реванше между американцем Эвандером Холифилдом из США и британцем Ленноксом Льюисом и составлял 16,8 млн.

Правда, по количеству билетов бой Уайлдер – Фьюри уступил поединку Холифилд – Льюис. В 1999 году было продано 17,1 тысячи билетов, в то время как февральский бой собрал 15,2 тысячи зрителей. Отмечается, что битва между Фьюри и Уайлдером занимает седьмое место среди самых кассовых в штате. Выше – только бои Мейвезера и Альвареса.

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Кстати, ранее была названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером: "Никакого футбола. Идеальное время". Боксеры могут снова встретиться в Лас-Вегасе уже в июле. Об этом заявил промоутер британца Боб Арум.

Ранее мы писали, что Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик. Фьюри намерен сначала провести бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру. Украинец же останется у разбитого корыта.

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