Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Бой Фьюри – Уайлдер побил рекорд по выручке за билеты для супертяжелого веса

4 марта, 11:51

Александр Трикиша

Предыдущий рекорд принадлежал поединку двух легенд хэвивейта Холифилд - Льюис

Второй бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри побил рекорд штата Невады по количеству заработанной суммы от продажи билетов для супертяжелого веса. Напомним, Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Как сообщает Атлетическая комиссия Невады, на реванш Фьюри – Уайлдер было продано билетов на сумму 16,9 миллиона долларов. Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году в реванше между американцем Эвандером Холифилдом из США и британцем Ленноксом Льюисом и составлял 16,8 млн.

Правда, по количеству билетов бой Уайлдер – Фьюри уступил поединку Холифилд – Льюис. В 1999 году было продано 17,1 тысячи билетов, в то время как февральский бой собрал 15,2 тысячи зрителей. Отмечается, что битва между Фьюри и Уайлдером занимает седьмое место среди самых кассовых в штате. Выше – только бои Мейвезера и Альвареса.

Реклама

Кстати, ранее была названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером: "Никакого футбола. Идеальное время". Боксеры могут снова встретиться в Лас-Вегасе уже в июле. Об этом заявил промоутер британца Боб Арум.

В тренде
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Ранее мы писали, что Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик. Фьюри намерен сначала провести бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру. Украинец же останется у разбитого корыта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-Вегасе
Тайсон Фьюри облизал Уайлдера, дважды отправил в нокдаун и спел песню: как прошел мегафайт в Лас-ВегасеБокс
"Уайлдер стал бы заикой, если бы не полотенце": чемпион мира разнес в пух и прах американца за бой с ФьюриБокс
Названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером:
Названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером: "Никакого футбола. Идеальное время"Бокс
Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик
Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает УсикБокс
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Усик превратился в
Усик превратился в "бандита из 90-х": реакция соцсетей на "мафиозный" имидж боксераБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...