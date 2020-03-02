Названа дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером: "Никакого футбола. Идеальное время"

Боксеры могут снова встретиться в Лас-Вегасе

Известный промоутер Боб Арум назвал предварительную дату реванша между новым чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем титула американцем Деонтеем Уайлдером. Напомним, 23 февраля Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде, а до этого дважды отправлял соперника в нокдаун.

"Вскоре соберемся все вместе и обсудим детали. Возможно, бой состоится так, как и планировалось – 18 июля в Лас-Вегасе на MGM Grand. Почему именно эта дата? Она почти идеальная: закончится плей-офф в баскетболе, середина сезона в бейсболе и никакого футбола. Идеальное время. В MGM Grand считают точно так же", – сказал Арум.

По условиям контракта на второй бой, в третьем противостоянии больше заработает Фьюри – распределение призового фонда будет в соотношении 60/40 в его пользу.

Ранее мы писали, что Фьюри заплатит Уайлдеру, чтобы перенести реванш, но больше всех пострадает Усик. Фьюри намерен сначала провести бой против Энтони Джоуша, а затем вернуться к Уайлдеру. Украинец же останется у разбитого корыта.

Тем не менее, отец Тайсона уверен: "Бой Фьюри с Джошуа никогда не состоится: никто не даст полмиллиарда". Джон Фьюри расхваливает своего сына как лучшего боксера современности.

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